Halsema bezorgd over mogelijk kampioenschap Ajax en Koningsdag: "Wij voorzien beheersingsproblemen"

"Wij voorzien beheersingsproblemen", zei Halsema in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester. "Laat ik een voorbeeld noemen. We hopen toch dat Ajax kampioen wordt binnenkort. Ik maak me natuurlijk wel zorgen over kampioensfeesten die dan spontaan kunnen uitbreken op straat. Ook dan wil ik toch aan de Amsterdammers vragen, hoe blij we ook zijn, blijf er alsjeblieft aan denken dat het virus nog rondwaart."

"Plicht om op gevaren te wijzen"

Zij hoorde ook vandaag premier Rutte zeggen dat het openen van de terrassen misschien nog wel tot half mei kan gaan duren. De eerste mooie lentedag ziet Halsema dan ook met 'een zwaar gemoed' tegemoet. Volgens de burgemeester was het beter geweest 'om de openbare ruimte een beetje geordend te openen', maar afgezien van dit punt, is Halsema het 'op alle andere onderdelen met de premier eens'. Aan de andere kant: "Wij zijn ook weer geen spreekpoppen van de Rijksoverheid, dus het is ook mijn plicht als burgemeester van een grote stad om af en toe op de gevaren te wijzen."

"Alsjeblieft, wacht nog even"

Afgezien van spontane kampioensfeesten, gaan de zorgen ook uit naar Koningsdag dit jaar. Halsema: "Er kan geen Koningsdag plaatsvinden. Er kunnen geen vrijmarkten zijn en er zullen geen evenementen zijn. Ik maak me er natuurlijk wel zorgen over dat mensen spontaan, in grote getale verlangen hebben naar feest op straat. En alsjeblieft, nogmaals, wacht nog even. Wacht een maand, dan is de situatie echt anders.