Jongeren aan formatietafel? 'Niet noodzakelijk'

Jongerenorganisatie Coalitie-Y vindt dat politieke jongerenorganisaties een plek aan de formatietafel verdienen. Onder de Noord-Hollandse takken van de jongerenorganisaties van D66, de VVD en het CDA zijn de meningen verdeeld. Voorzitter van Jonge Democraten Noord-Holland, Jeffrey Eelman, ziet er wel wat in: "Het is heel waardevol om jongeren een stem te geven."

"We zijn geen onderdeel van Coalitie-Y, maar we vinden zeker dat jongeren een plek aan de formatietafel verdienen", legt hij uit. Volgens hen spelen er namelijk een aantal grote issues in de politiek, die ook jongeren hard raken. "Problemen van jongeren proberen we altijd aan te kaarten bij D66, dat speelt bij ons ook uiteraard." Zo probeert de jongerenorganisatie vooral ook via de 'moederpartij' hun stem te laten horen.

Ook voor Cesar van Rooij, de voorzitter van JOVD Amsterdam, is dat geen eis. Daarnaast kan hij zich niet erg vinden in Coalitie-Y. "Het is heel belangrijk dat jongeren gehoord worden, maar zij hoeven dat niet per se aan te voeren. Partijen moeten zelf naar hun jongeren luisteren, het is aan ons om de moederpartijen duidelijk te maken wat de belangrijke issues zijn."

Politiek Noord-Hollandse thema’s

Er zijn een aantal thema’s die volgens de voorzitters vooral in Noord-Holland spelen. Deze thema’s zouden zij extra aankaarten bij de formatiegesprekken. Zo noemt Dijk de jeugdzorg. "Jeugdzorg speelt in Noord-Holland een grote rol. Gemeenten kampen met tekorten op jeugdzorg en sinds de decentralisatie een aantal jaren terug is het niet beter geworden. De jeugd is daar eigenlijk de dupe van, en dat is het laatste wat je wil." De oplossing is, volgens de voorzitter van CDJA Noord-Holland, meer geld. En dan vooral: eerlijker verdeeld geld. "Grote steden krijgen nu meer dan kleine steden, die soms moeten inleveren. Wij zeggen: 'Elke stad moet hetzelfde krijgen'."

Volgens Eelman, de voorzitter van Jonge Democraten Noord-Holland, hebben veel landelijke issues ook invloed op de regio. Het tekort aan woonruimte, bijvoorbeeld. "Vooral in Amsterdam, maar zeker ook andere gebieden in de provincie, is het woontekort een groot probleem. Je ziet dat de huizenprijzen steeds meer oplopen, starters kunnen amper een huis kopen. Ook het klimaat vinden we belangrijk: dat heeft op iedereen impact en is zeker ook in Noord-Holland een belangrijk issue."