GGD opent derde vaccinatielocatie in Noord

Vanaf 26 april opent de GGD een vaccinatielocatie in het voormalige Scheepsbouwloods aan het NDSM-plein in Noord. Naast de RAI in Zuid en de Calandhal in Nieuw West, is dit de derde vaccinatielocatie in Amsterdam.

De GGD start op de nieuwe locatie met 400 vaccinaties per dag en breidt dit aantal uit naar mate er meer vaccins beschikbaar komen. Het vaccineren gebeurt 7 dagen per week van 08:00 tot 20:00 uur. De GGD gaat er van uit dat de loods tenminste tot eind augustus voor vaccinaties gebruikt gaat worden.

Goed bereikbaar

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg) is blij met de nieuwe locatie. "Met deze derde vaccinatielocatie hebben we ook in Amsterdam Noord een goed bereikbare plek waar inwoners uit de regio Amsterdam zich kunnen laten vaccineren. Dit moet bijdragen aan de vaccinatiebereidheid." De wethouder zal het aantal vaccinaties opschalen, zodra het mogelijk is. "In april krijgen we circa 2500 vaccins per dag van het Rijk en we staan klaar om verder uit te breiden. De maximale capaciteit van onze drie huidige vaccinatielocaties samen is 84.000 vaccinaties per week. Zodra we meer vaccins van het Rijk krijgen, kunnen wij verder opschalen."

Mensen die een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen, kunnen een afspraak maken en kiezen naar welke locatie ze willen komen.