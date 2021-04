Gaat de jonge aanplant het dit keer wel redden in het Haarlemse Reinaldapark?

Voor de derde keer zijn er op een leeg stuk grond in het Reinaldapark in Haarlem-Oost vijftig jonge boompjes geplant. De vorige lichting ging steeds dood door gebrekkig onderhoud of slechte afwatering. Het park is een voormalige afvalberg en dat vraagt extra aandacht, zoals de boomdeskundigen uit de buurt al hadden voorspeld.

Het was al sneu voor de kinderen die in 2014 op de Boomfeestdag hun 'eigen' boompje mochten planten in het deel van de het park naast de moskee. "Toen was er niet gezorgd dat er water gegeven moest worden", vertelt projectleider Ytze Oostinga van Spaarnelanden. "En toen zijn bijna alle boompjes doodgegaan."

Dat het de tweede keer fout ging is deels te wijten aan vandalisme, maar ook voor een groot deel aan slechte afwatering. Er zijn heuvels aangebracht in het park en door het afschermfolie dat over de voormalige afvalberg is gelegd, blijft het water op sommige plekken liggen. Dat laat Oostinga zien en op andere plekken is het juist kurkdroog.

Bovendien is de grond die tien jaar geleden over het afdekfolie is gestort, een mengelmoes van allerlei afgravingen elders in de stad. "Nadeel is dat de grondsoorten zodanig vermengd zijn, dat het dood is. Er zit geen bodemleven in en dus zit er geen zuurstof", weet Oostinga van Spaarnelanden nu.

Hij ziet wel kans dat de grond weer tot leven komt. "De toplaag moet aangenaam worden voor wurmen die dan gangen graven in de modder, dus we laten het gras zo lang mogelijk staan." Hij wil geen kunstmest toevoegen. Daardoor zouden de bomen de lucht in kunnen schieten. En hoewel dat juist de bedoeling lijkt, is dat juist niet goed. "Dan wordt de boom heel groot, terwijl het wortelsysteem nog niet goed genoeg is om de hoeveelheid water te verzamelen", leert Oostinga ons.