Jong AZ ziet voorsprong tegen NEC als sneeuw voor de zon verdwijnen

Jong AZ had tegen NEC niet genoeg aan een voorsprong van twee doelpunten. De Nijmegenaren keerden na rust het tij en beslisten het duel vlak voor tijd zelfs in hun voordeel: 3-2.

In de oorspronkelijke programmering stond NEC - Jong AZ op 20.00 uur op de programmering. De thuisclub kocht echter zendtijd in bij ESPN, waardoor het duel om 18.00 uur werd afgetrapt. De kosten daarvan waren 7.500 euro, waarvan AZ een derde voor zijn rekening nam. Daardoor was de wedstrijd alsnog live op tv te zien.

Jong AZ kwam slecht uit de startblokken tegen NEC. Tegen vijf minuten leek het op achterstand te komen via een doelpunt van Odenthal, maar hij stond volgens de grensrechter buitenspel. Jelle Duin kreeg nog een opgelegde kans, alleen schoot hij tegen de benen van doelman Branderhorst.

Afgekeurd

Vlak voor rust dacht ook Jong AZ op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Zakaria Aboukhlal werd afgekeurd wegens buitenspel. Twee minuten later wist de buitenspeler wel een geldig doelpunt te maken. Aboukhlal was het eindstation van een snelle aanval: 0-1.

Jong AZ wist direct na rust opnieuw toe te slaan. Yukinari Sugawara, die ook regelmatig in het eerste minuten maakt, werd vrijgespeeld en schoot van dichtbij de 0-2 binnen. In de 56ste minuut bracht Janga de Nijmegenaren weer terug in de wedstrijd door de aansluitingstreffer tegen de touwen te schieten: 1-2.

Ommekeer

Het lukte Jong AZ niet om stand te houden, want na 77 minuten maakte NEC de gelijkmaker. Invaller Beekman kopte raak uit een voorzet van Van Rooij. In de slotfase kreeg Aboukhlal nog een goede mogelijkheid om Jong AZ alsnog de overwinning te bezorgen, maar zijn lepe balletje werd gekeerd door doelman Branderhorst.

In de 88ste minuut trok NEC zelfs de overwinning naar zich toe. Barreto kopte raak uit een hoekschop en zette de 3-2 in het voordeel van de Nijmegenaren op het scorebord.

Opstelling NEC Nijmegen: Branderhorst; Bukusu (Sanniez/13), Odenthal, Van Rooij, Proper (Beekman/64); Vet, El Karouani, Okita, Barreto ; Tavsan, Janga

Opstelling Jong AZ: Bakker; Sugawara, Berkhout, Jacobs, Gullit; Reijnders, Evjen, Goudmijn; Aboukhlal, Duin, Taabouni (Buurmeester/59)