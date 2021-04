Razzia laat diepe sporen na: "Ook nu vloeien er weer tranen"

Een zwarte dag in de geschiedenis. Zo noemt nabestaande Cor Bart uit Beverwijk de razzia, die exact 77 jaar geleden plaatsvond in Beverwijk en Velsen. Vandaag werd de tragedie herdacht.

Op 16 april 1944 werden 486 jongemannen, in de kracht van hun leven, door de Duitse bezetter weggevoerd. De zogeheten razzia was een vergelding op aanslagen van het verzet. Het was de eerste huis- aan huisactie waarbij jongemannen van 18 tot 25 jaar werden opgepakt en via Kamp Amersfoort werden afgevoerd naar een werkkamp in Duitsland. Van de groep kwamen 65 mannen nooit meer terug.

De mensen die wel terugkeerden waren vaak slachtoffer voor het leven. Ze durven, mogen of kunnen niet meer praten over hun tijd als gijzelaar. Dat merkte ook Mary Duinmeijer-Bos, wier vader terugkeerde met een trauma. "Hij liep vaak huilend door de kamer. Of hij werd 's nachts wakker met nachtmerries. Toen begreep ik dat niet, later viel de puzzel wel in elkaar", aldus Mary.

Op het Stationsplein in Beverwijk werd vandaag de razzia herdacht: