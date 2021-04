Forse boete voor reizigers die quarantaineplicht overtreden: 435 euro

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Momenteel geldt voor heel de wereld code oranje: reis alleen naar het buitenland als het noodzakelijk is. Redenen voor een noodzakelijke reis kunnen volgens het kabinet een uitvaart of medisch zijn, of bijvoorbeeld zeevarenden die terugkeren naar Schiphol. Na aankomst moeten reizigers vijf tot tien dagen in quarantaine, afhankelijk van of ze zich halverwege laten testen op corona.

De quarantaine is nog niet verplicht, maar wordt wel dringend geadviseerd. Toch blijken maar weinig reizigers zich eraan te houden. Het kabinet wil na 15 mei de quarantaine voor reizigers uit oranje en rode (niet reizen) gebiden verplichten. Houden ze zich er niet aan, dan lopen ze het risico een boete te krijgen van 435 euro.

Steekproef

Reizigers uit risicogebieden moeten een verklaring bij zich hebben als ze op Schiphol aankomen, waarin staat waar ze de quarantaine gaan uitzitten. Er kunnen steekproeven worden gedaan om te controleren of er aan de quarantaineplicht wordt voldaan, door de reizigers bijvoorbeeld op te bellen. Ook voor reizigers die Nederland binnenkomen via auto, boot of trein gaat de verplichting gelden.

Verwacht wordt dat er na 15 mei weer naar een aantal Europese vakantielanden kan gereisd worden. Na terugkomst vanuit die bestemmingen geldt dan geen quarantaineplicht.