Oud-burgemeester over opvolgster: "Vrouw moet het altijd 10 keer beter doen"

Oud-burgemeester Marie van Rossen heeft er alle vertrouwen in dat Anja Schouten het heel goed gaat doen als burgemeester. Schouten, nu nog korpschef bij de politie Noord-Holland, is voorgedragen om per juni het ambt te gaan bekleden. En daarmee krijgt Alkmaar haar tweede vrouwelijke burgemeester. "Ze heeft alles mee: lange bestuurlijke ervaring en is ook nog eens geboren en getogen Alkmaarse", zegt Van Rossen tegen NH Nieuws.