Amsterdammer pleegt overval op Haarlems goudwisselkantoor: 3 jaar celstraf geëist

De medewerker moet de kluisruimte openen, ondertussen gaat bij de politie een alarmsignaal af. Agenten kunnen, zo stelt de officier, live meekijken met wat er in de zaak aan de hand is. Die spoedden zich direct naar de Schoterweg. De verdachte bindt de medewerker met ducttape aan een stoel vast, wanneer hij de agenten ineens voor de deur ziet staan. Hij probeert nog te ontsnappen, door een magnetron door een raam te beuken, maar tevergeefs. Door de schade aan het raam denkt een agent op dat moment zelfs dat er geschoten wordt binnen.

Het is 17 augustus 2020 als iets over tien uur 's ochtends de, toen nog 18-jarige, verdachte het goudwisselkantoor binnenstapt. In het zwart gekleed, met een pruik op zijn hoofd en een mondkapje voor zijn mond. Hij vraagt de enige aanwezige medewerker naar de waarde van een ring te kijken en haalt dan plotseling een vuurwapen tevoorschijn. Achteraf blijkt het om een gasalarmpistool te gaan.

De Amsterdammer zegt dat hij de overal heeft gepleegd, omdat hij door anderen onder druk werd gezet. Hij voelde zich bedreigd. "Ik heb de verkeerde keuze gemaakt", vertelde hij de rechter vandaag. "Ik heb heel erg spijt van wat ik heb gedaan. Dat ik het slachtoffer pijn en verdriet heb gedaan." Wie hem hebben bedreigd, wil hij niet zeggen.

Tweede verdachte

De verdachte kreeg hulp van anderen. Eerder werd namelijk al een 22-jarige Amsterdammer veroordeeld voor het medeplegen van de overval in Haarlem, hij zou het vervoer hebben geregeld. Deze laatste verdachte had twee maanden eerder al een overval gepleegd op een goudwisselkantoor aan de Ceintuurbaan in Amsterdam, van dezelfde keten. De rechtbank in Amsterdam nam het hem zeer kwalijk dat hij, ondanks zijn spijtbetuiging, ook nog eens heeft bijgedragen aan de overval in Haarlem.

De 19-jarige verdachte van de overval in Haarlem moet de medewerker van het goudwisselkantoor en het bedrijf ook een schadevergoeding betalen, zo stelt de officier van justitie. Die medewerker maakt het naar omstandigheden goed en is weer aan het werk. Dat kan niet gezegd worden van het slachtoffer van de overval in Amsterdam. Die ziet zichzelf niet meer in staat om hetzelfde werk te doen door de traumatische ervaringen van de overval in juni.

"Een bedreigde of een berekenende overvaller?"

De rechter in Haarlem vroeg zich vanmiddag hardop af wie ze nou voor zich heeft zitten. Een kwetsbare tiener die vanwege persoonlijke omstandigheden bedreigd werd of juist niet? Want uit tapgesprekken zou blijken dat de verdachte juist 'stoer' over zijn daad sprak en totaal geen angst uitte over welke bedreiging dan ook.

"Er is een categorie mensen die zich stoerder voordoet dan ze zijn. Ik denk dat ik tot die groep behoor", legt hij uit. Hij zegt wat van zijn leven te willen maken en later te willen gaan studeren. "Bedrijfskunde, misschien." Zijn advocaat wil graag dat hij volgens het jeudgstrafrecht wordt berecht, omdat dan de pedagogische aanpak beschikbaar is, die de Amsterdammer nu goed zou kunnen gebruiken. De officier van justitie vindt dat het volwassenenstrafrecht moet gelden. Het voorarrest mag van haar van de celstraf afgetrokken worden, na het uitzitten van de celstraf eist zij een proeftijd van 2 jaar voor de Amsterdammer.

Over twee weken doet de rechtbank in Haarlem uitspraak.