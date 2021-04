Noordkop & Texel NL V Remy en zijn vrienden: zeearenden op het ei

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer zijn we bij de Europese zeearenden. Er liggen twee eieren in het nest. Zouden ze bevrucht zijn? Bij de flamingo's is de uitbreiding in ieder geval wel gelukt. Ook de jongste telgen lopen nu buiten in de groep. En tenslotte gaan we op ziekenbezoek, gier Ruppel is gewond geraakt bij een onhandige actie.

Twee eieren in het arendsnest - Landgoed Hoenderdaell

Het zijn spannende dagen bij Hoenderdaell. De Europese zeearenden zitten om beurten op het nest. Er liggen twee eieren in, maar het is niet zeker of de eieren ook daadwerkelijk bevrucht zijn. Dat beide vogels elkaar trouw afwisselen is wel een indicatie dat er misschien kleine zeearenden op komst zijn. Op het nest is een camera gericht, dus de zeearenden zijn voor iedereen te volgen. Soms halen de verzorgers een van de eieren uit het nest om het in de broedmachine uit te laten komen, maar deze keer mogen de zeearenden het allemaal zelf doen. "In principe moeten ze dat kunnen, twee jongen opvoeden", zegt hun verzorger Saskia. "Dus als ze allebei bevrucht zijn en uitkomen, gaan we kijken wat de ouders gaan doen."

De jongste flamingo's zijn goed herkenbaar aan hun grijs kleur - NH

Flamingo's De groep Chileense flamingo's blijft zich uitbreiden. De jongste telgen zijn nu bij de groep buiten gekomen. Je herkent ze duidelijk, want de zes jonge vogels zijn bijna nog helemaal grijs. "En als je goed kijkt zie je ook de twee jongen van vorig jaar nog", zegt Saskia. "Die hebben nog een beetje een grijze nek en een hele zwarte snavel." Er zitten nu dus flamingo's van verschillende leeftijden in de groep. Bang voor inteelt is Saskia niet: "Het duurt vier tot vijf jaar voordat de flamingo's geslachtsrijp zijn. We hebben dus nog een jaar of twee, drie voor de oudste vogels zover zijn. Maar tegen die tijd zullen we moeten gaan uitwisselen met andere dierentuinen. Een grote groep werkt wel goed voor de voortplanting. Flamingo's zitten graag in grote groepen." In het wild leven de flamingo's in groepen van wel honderden vogels, maar daarvoor is bij Hoenderdaell natuurlijk geen plek.

De rechtervleugel van Ruppel is geblesseerd - NH

Ruppel Ruppel, de Ruppelsgier, ziet er beetje zielig uit. Zijn rechtervleugel is geblesseerd. Daarom zit ie tijdelijk in een verblijf waar vliegen even niet kan. "Hij heeft zeer waarschijnlijk zijn vleugel gekneusd", legt Saskia uit. "Vandaar dat 'ie helemaal slap hangt." Hoe het precies gebeurd is, weten de verzorgers niet. Volgens de dierenarts is de vleugel niet gebroken, maar gekneusd. Hij moet rust hebben. Vandaar dat Ruppel nu in een klein hok zit. Saskia: "Als hij in een grote voliere zou zitten, vliegt ie toch naar boven en gebruikt ie zijn vleugels iedere keer. Dan duurt het alleen maar langer." Inmiddels zijn we een paar weken verder en vliegt Ruppel alweer een beetje voorzichtig rond. Je ziet nog wel aan hem dat er iets is met zijn vleugel, maar mogelijk blijft dat ook zo.