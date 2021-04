Vaccineren met live muziek niet door iedereen geliefd: "Vind het meer begrafenismuziek"

In het kerkelijk centrum Het Octaaf kunnen mensen zich laten vaccineren terwijl er live orgel- en vioolmuziek klinkt vanuit de kerkzaal. Het is een idee van huisarts Erik Wybenga, maar niet alle mensen zitten erop te wachten.

Vaccineren met live muziek niet bij iedereen geliefd - NH Nieuws

"Ik vind het meer begrafenismuziek. Net of je je laatste prik heb gehad", zegt één van de gevaccineerden die plaatsneemt in de kerkzaal. Mensen moeten na de vaccinatie namelijk een kwartier in de kerk blijven ter observatie, in het geval van eventuele allergische reacties. Huisarts Wybenga, die zelf groot fan is van klassieke muziek, geeft toe dat zijn muzieksmaak niet op iedereen een positief effect zal hebben. "Mijn ervaring is dat mensen over het algemeen met orgelmuziek andere associaties hebben", glimlacht hij, doelend op de 'begrafenis-gedachten' van de meneer hierboven.

Verstandige West-Friezen Maar klassieke muziek of niet, er wordt in Hoorn flink doorgeprikt. 85 procent van de mensen met een afspraak komt opdagen. Huisarts Wybenga is na alle commotie rondom de vaccins blij met dat percentage. "Hier zitten godzijdank veel nuchtere West-Friezen en Horinezen die zich er niks van aantrekken en gewoon verstandig dat vaccin komen halen", aldus huisarts Wybenga.