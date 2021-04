Bewoner in eigen huis op haar na gemist door auto, 'had voorkomen kunnen worden'

"Het was een gigantische klap. We zaten te eten aan tafel en toen kwam een auto onze keuken binnengereden." Uitgerekend degene die in buurtschap Nauerna het hardst strijdt tegen snelrijdend verkeer kreeg gisteravond de schrik van zijn leven. Op slechts een meter van Ewald Antonissen vandaan stond opeens een auto die uit de bocht was gevlogen.

Een ravage bij het huis van Ewald Antonissen: auto rijdt keuken binnen - NH Nieuws

Antonissen is de voorzitter van Belangengroep Nauerna. Hij is geschrokken, maar ook boos. "Het erge is dat we een paar weken geleden met de wethouder erbij hiervoor hebben gewaarschuwd. De wethouder heeft gezegd dat hij er niet tienduizenden euro's voor over heeft om de verkeersveiligheid te verbeteren. Helaas is er nu een auto mijn huis binnengereden. Dit had voorkomen kunnen worden." Niet alleen een paar weken geleden is hiervoor gewaarschuwd, al een hele tijd zijn bewoners het sluipverkeer dat ook nog eens hard rijdt door Nauerna meer dan zat. In september vorig jaar werd er nog een verkeersactie gehouden, waarbij ook wethouder Gerard Slegers kwam kijken. Hij beloofde toen een mobiele flitspaal als tijdelijke maatregel. Tekst loopt door onder de video

Verkeersactie Nauerna - NH Nieuws

Die flitspaal is er ruim een half jaar na dato nog niet gekomen. De gemeente zegt in een reactie dat er een proef loopt in Tilburg en Rotterdam naar mobiele flitspalen. Bij het Openbaar Ministerie ligt er een verzoek om die ook hier te kunnen gebruiken als die proef succesvol verloopt. Aanpassingen voor langzamer verkeer Na de herinrichting van Nauerna in 2017 bleek dat er te hard gereden werd door automobilisten. Uit onderzoek bleek dat de snelheid die door 85% van de weggebruikers wordt aangehouden rond de 48 kilometer per uur is. De gemeente zegt dat het met verkeersacties en fysieke aanpassingen het verkeersgedrag van automobilisten probeert bij te sturen. Verder worden de resultaten van een onderzoek van Veilig Verkeer Nederland op dit moment uitgewerkt.

Quote "Ik heb aan mijn huis nu al veel meer schade dan de investering van de gemeente had kunnen zijn" voorzitter belangengroep nauerna ewald antonissen

Het kan de bewoners van Nauerna niet snel genoeg gaan. Bewoner Joke Broeze wijst erop dat dit ongeval helaas niet uniek is. "In het 'centrum' van Nauerna is er eens een auto een huis in gereden, vorig jaar zijn er ook ongelukken geweest op de dijk… Auto's zijn moordwapens en dat wordt kennelijk niet begrepen door de gemeente", zegt ze. Tekst loopt door onder de foto's

Auto in huis Nauerna Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

Auto in huis Nauerna Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

Auto in huis Nauerna Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

Auto in huis Nauerna Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

"De gemeente moet nu handelen", zegt Antonissen. "Gebeurt dat niet, dan zie ik me genoodzaakt juridische stappen te zetten. Dat wil ik helemaal niet, maar laat de gemeente nu doen wat ze moeten doen. Ik heb aan mijn huis nu al veel meer schade dan de investering van de gemeente had kunnen zijn."