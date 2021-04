Hoorn gaat Zaans messenverbod achterna: 'niet wachten op wetswijziging'

De gemeente Hoorn wil het dragen van gevaarlijke voorwerpen, zoals messen en voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden, gaan verbieden. Aanleiding is de toename van het dragen van dit soort wapens onder jongeren. "Het is een probleem dat nog niet opgelost is onder de jeugd, dat herkennen wij ook", vertelt teamcoach Jerrol Lashley van Stichting Netwerk Hoorn.

Het is volgens Jerrol een landelijk probleem, dat ondergesneeuwd raakte door corona, maar wat wel nog speelt. "Wat wij constateren in Hoorn en ook daarbuiten, is dat drillmuziek nog steeds een trend is. Er zijn nog steeds jongeren die met steekwapens rondlopen, omdat ze erbij willen horen."

En dat merkt de gemeente ook. Eind vorig jaar speelden er ook een aantal incidenten in Hoorn waarbij ook messen als wapen zijn gebruikt, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

messenverbod op, dat in oktober in ging. Het college heeft de gemeenteraad nu voorgesteld om de zogeheten Algemeen Plaatselijk Verordening (APV) aan te passen. De burgemeester kan met een goede onderbouwing, ingrijpen als het ergens in de gemeente mis dreigt te gaan. Als het dan in een wijk of op een plek in de gemeente misgaat, dan kan het wapenverbod ingezet worden, waardoor de rust weer kan terug keren. Ze volgen daarmee het Zaanseop, dat in oktober in ging.

Niet wachten op landelijke wet

Het dragen van messen, ook keukenmessen, is voor minderjarigen nu al in de meeste gevallen verboden. Maar de wet daarover is niet erg duidelijk. Het kabinet wil de wet daarom verduidelijken en aanscherpen zodat eerder opgetreden kan worden als een jongere over straat loopt met een steekwapen. Maar het duurt nog even voordat die wet klaar is.

"We willen als gemeente niet wachten op de wetswijziging op dit punt en gezien de landelijke berichtgeving zie ik de meerwaarde in een extra instrument om de openbare orde te kunnen bewaken. Daarom volgen wij het Zaanse voorbeeld in deze", aldus burgemeester Jan Nieuwenburg.

Hulp van jongerenwerkers

Het aanpassen van de lokale wetgeving is niet de enige manier om ervoor te zorgen dat jongeren minder met wapens op zak lopen of eventuele escalaties met wapens te voorkomen. Daar is ook een rol weggelegd voor jongerenwerkers, waar de gemeente Hoorn intensief mee samenwerkt.