Bussumse doelman Joël Drommel rondt transfer naar PSV af

Joël Drommel heeft zijn transfer naar PSV afgerond. Het nieuws hing al enkele weken in de lucht en vrijdagochtend beklonk de doelman uit Bussum de deal. Drommel komt over van FC Twente en tekent een contract voor vijf jaar.

PSV en FC Twente onderhandelden enkele weken over de transfersom voor de 24-jarige doelman. Beide clubs moesten uiteindelijk water bij de wijn doen. Drommel komt uiteindelijk voor een bedrag van 3,5 miljoen euro over. Maandag werd Drommel al medisch gekeurd in Eindhoven.

“Vanaf het eerste gesprek, heb ik mijn zinnen op een overstap naar PSV gezet”, zegt Drommel op de website van PSV. “De club en Roger Schmidt hebben veel vertrouwen in mijn kwaliteiten. PSV is een Nederlandse topclub, die jaarlijks strijdt om de prijzen en Europees voetbal speelt. Naar die uitdaging was ik op zoek. Ik wil het seizoen goed afsluiten en kijk enorm uit om daarna aan te sluiten bij PSV en kennis te maken met de spelersgroep en overige stafleden.”

Drommel speelde zeven jaar in het shirt van FC Twente. In 2014 maakte hij de overstap van IJsselmeervogels naar de Tukkers. Eind 2015 maakte hij zijn debuut in het eerste. Zijn prestaties van de afgelopen maanden leverden Drommel onlangs een oproep voor het Nederlands elftal op.