Politie deelt foto's van drietal dat man mishandelde, mogelijk om zijn geaardheid

De recherche heeft drie foto's gepubliceerd van jongens die een 32-jarige Amsterdammer zwaar mishandelden op het station in Zandvoort. Dat gebeurde 20 februari rond half negen 's avonds. Een vierde verdachte, een 16-jarige jongen uit Haarlem, is aangehouden en heeft bekend.

De Amsterdammer nam die avond plaats in het glazen wachtlokaal op het station met een vriend. Tegenover hen zitten vier jongemannen. Een woordenwisseling tussen de twee groepen ontaardt in duwen en trekken over en weer. De vier jongens lopen op enig moment weg van de twee mannen, maar al snel daarna volgt toch weer een onderlinge confrontatie.

Wanneer het latere slachtoffer één van de jongens vastpakt en hem een duw geeft, gaat het mis: twee jongens geven hem een vuistslag in zijn gezicht. Een derde pakt hem vast en werkt hem naar de grond. Eenmaal op de grond, wordt de Amsterdammer door alle vier de jongens geslagen en geschopt. De vriend probeert één van hen weg te trekken, terwijl er ter hoogte van zijn gezicht een hoge trap wordt uitgedeeld.

Het slachtoffer ligt kort daarna bewusteloos op de grond en het viertal gaat er vandoor in de richting van het Witte Veld. In het ziekenhuis blijkt dat de Amsterdammer meerdere breuken heeft opgelopen, dat hij geopereerd moet worden en dat hij zeker zes weken niet kan lopen.

Kwetsbare opmerkingen

Wat de aanleiding is geweest van de verschillende woordenwisselingen en het geweld, is nog steeds niet duidelijk geworden. Het kan gaan om homo-gerelateerd geweld. Het slachtoffer verklaart dat dit een mogelijkheid is, omdat hij homoseksueel is en denkt te herinneren dat het viertal kwetsbare opmerkingen over zijn geaardheid heeft gemaakt.

De recherche heeft de foto's. gemaakt door bewakingscamera's, nu nog onherkenbaar, geplaatst op politie.nl. Het drietal krijgt twee weken de tijd zich bij de politie te melden. Doen zij dit niet, dan zullen de verdachten herkenbaar in beeld worden gebracht.