Man met vuurwapen overvalt Jumbo in West

De politie werd rond 13.00 uur gealarmeerd over de overval. De verdachte ging er nadien met onbekende buit vandoor.

De politie is in de omgeving met onder meer een helikopter naar de man op zoek. Via Burgernet wordt gevraagd om naar hem uit te kijken. Wie de man of iets verdachts in de omgeving ziet, wordt verzocht de politie te bellen.