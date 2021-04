OPROEP: ervaar jij problemen bij het aanvragen van een TONK-uitkering?

De nieuwe TONK-regeling wordt veel minder aangevraagd dan verwacht, berichtte de NOS eerder deze maand. De regeling is bedoeld voor zowel particulieren als ondernemers die door de coronacrisis hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Loop jij tegen problemen aan bij het aanvragen van deze regeling? We komen graag met je in contact.

Deze TONK, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, kan aangevraagd worden voor maximaal zes maanden, eventueel met terugwerkende kracht over perioden ná 1 januari tot en met 30 juni 2021. Het gaat daarbij om een aanvulling op het inkomen, voor mensen die door de coronacrisis woonlasten als huur, hypotheek, gas, water en licht of gemeentebelastingen niet meer kunnen betalen. De regie van het toekennen van de speciale uitkering ligt bij de verschillende gemeenten, wat zorgt voor lokale verschillen in de voorwaarden, aanvraagprocedure en het maximale bedrag wat gemeenten mogen toekennen.

OPROEP: Woon jij in West-Friesland en ervaar jij problemen bij het aanvragen van deze TONK-uitkering? Twijfel je of je in aanmerking komt voor de regeling? Is je aanvraag geweigerd? Of loop je tegen andere problemen aan bij jouw gemeente? We komen graag met je in contact. Stuur ons een mailtje op [email protected].

De Westfriese gemeenten Medemblik, Hoorn en Koggenland hebben via de gemeentewebsite een aanvraagformulier geopend. Bij de gemeente Opmeer kan per mail een aanvraag worden ingediend. Bij de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland kan nu nog geen aanvraag worden ingediend.