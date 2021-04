'Ride Out': zeker honderd autofanaten herdenken verongelukte Erik Klomp

Zeker honderd autofans kwamen vanochtend bij elkaar op de Nieuweweg in Wognum om Erik Klomp (31), zelf een autofanaat, te herdenken. Erik verongelukte een week geleden op deze plek. Hij is met zijn auto van de weg geraakt en met de zijkant van het voertuig tegen een boom geklapt.

Het was een bonte verzameling van snelle auto's die zich vanochtend rond 09.00 verzamelden op de Nieuweweg en in de berm parkeerden. Velen wilden hun overleden mede-fan op deze manier eren. Vincent van Aalstede, organisator van de herdenking: "Wij houden allemaal van snelle auto’s en dit had een ieder van ons kunnen zijn."

See You Again

Bij de boom waar Erik tegenaan gereden is, zijn bloemen gelegd. En nadat de auto’s allemaal hun plek hadden gevonden werd het nummer "See You Again" van Wiz Khalifa gedraaid en hield men drie minuten stilte. "De sfeer was heel goed. Tot de muziek aanging, toen werd het ijzig stil. Je zag mensen toch een zonnebril opzetten of een sjaal voor hun gezicht", vertelt Vincent.

Na de herdenking vertrok de stoet naar het terrein van Sportpark De Wuyver in Hoogwoud, waar ze de rouwstoet opwachtten. Daar werd een erehaag gevormd voor Erik en uit respect voor hem lieten de aanwezigen hun auto's 'revven', oftewel gas geven met de koppeling in.

De uitvaart heeft vanochtend in besloten kring plaatsgevonden.