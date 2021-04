76 vogelkooien om de vrijheid te vieren: 'Iets positiefs in de lucht'

Op de Hemkade in Zaandam hangen al enkele vogelkooien, maar ook in andere delen in de stad zijn de zelf geknutselde dieren te vinden. Dit project is om de jongeren van de middelbare school Compaen te laten nadenken over vrijheid. Leerling Iris: "Vrijheid voor mij is doen en zeggen wat ik wil zonder dat ik daarvoor wordt aangesproken."

Iris staat bij de vogelkooien op het Hemrugterrein - NH Nieuws / Thyra de Groot

Bij het kleinschalige, maar feestelijke openingsmoment is ook commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, aanwezig: "Ik herken mij wel heel erg in de jongeren. De één wil muziek, de ander kunst en daarom gaf ik aan dat mijn levensmotto is dat je de manager bent van je eigen geluk. Dat kan alleen in een wereld die vrij is."



Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is hebben de jongeren door het coronavirus zelf ondervonden. Youssra vertelt dat ze graag weer naar de markt wil en het knuffelen met familie erg mist. Voor Puck is vrijheid ook hangen met vrienden: "Dat we met z'n allen weer met een grote groep kunnen samenzijn en laat thuiskomen." Tekst gaat door onder de video.

Jongeren vertellen wat vrijheid voor hen is en de vogel wordt vrijgelaten - NH Nieuws

"De vogels hangen nu in de lucht, op strategische plekken in Zaandam", vertelt kunstdocent Rob Cerneüs jr. Het project is een samenwerking met verschillende partijen die voor verschillende vakgebieden staan. Zo staat Art Zaanstad voor de kunst, de Bullekerk voor cultuur, Compaen voor onderwijs en NH Dagblad voor persvrijheid. Actuele boodschap Alle partijen hebben enthousiast meegewerkt, maar de leerlingen verdienen volgens Rob het grootste compliment. "De vogels hebben echt karakter gekregen." De kooi staat symbool voor de beperking. "Onze boodschap is actueler dan ooit." Marc Aijtink, directeur van Artzaanstad, is ook de indruk van de leerlingen: "Als dit het eindproduct is, kom op hé! Ik word hier heel vrolijk van. En trots." En die vrolijkheid is nou net iets wat we kunnen gebruiken volgens Rob: "Volgens mij hangt er iets positiefs in de lucht. Letterlijk. En ik hoop dat het ons een beetje meer vrijheid geef en volgens mij hebben we dat best wel hard nodig. Na deze coronacrisis." De vogels hangen tot met zondag 9 mei door Zaandam.

Symbolisch vrijlaten van vogel NH Nieuws / Thyra de Groot

Leerling van Compaen bij zijn vogel en tegeltjes NH Nieuws / Thyra de Groot

Vrijheid is.. tegels NH Nieuws / Thyra de Groot

De leerlingen hebben ook gedichten gemaakt NH Nieuws / Thyra de Groot