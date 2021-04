Komend lenteweer zorgt niet voor extra maatregelen in gemeentes

NOORD-HOLLAND - Een lange wandeling over het strand, het hoofd leegmaken in het bos of op de heide: het zonnige weer dit weekend zal veel Noord-Hollanders verblijden en voor lentekriebels zorgen. Toch maken gemeentes zich niet veel zorgen en zullen er geen extra maatregelen getroffen worden in recreatie- en natuurgebieden.

Verschillende Noord-Hollandse plaatsen zeiden de vorige keer dat we warme dagen konden verwachten en dat ze de coronamaatregelen zouden handhaven met behulp van (extra) boa's. Ook nu zullen gemeentes te werk gaan met boa's, maar er worden geen extra maatregelen genomen.

Geen extra bijzonderheden

Zo ook in Castricum: "Onze boa’s en beveiligers zijn alert en goed voorbereid op groepsvorming, de anderhalve meter afstand en het dragen van een mondkapje in binnengelegenheden, die vallen onder de openbare ruimte. Daar hebben zij inmiddels veel ervaring mee, dus ze weten hoe ze te werk moeten gaan in voorkomende gevallen", legt woordvoerder Sandra Notten uit. Verder verwachten ze, net als andere gemeentes, geen extra bijzonderheden.

De gemeente Texel werkt vanaf het begin goed samen met de VVV en ondernemers tijdens de crisis. "Dezelfde maatregelen die ons vorig jaar door de zomer hielpen, zetten we nu opnieuw in", vertelt burgemeester Uitdehaag.

In Zandvoort, Schagen, Den Helder, Langedijk, Heerhugowaard, Hoorn, het Gooi, Velsen en Castricum verwachten ze ook geen bovenmatige drukte. Zo vertelt een woordvoerder van de gemeente Velsen: "De situatie wordt in de gaten gehouden, als er toch grote drukte ontstaat wordt er ingegrepen."

In Alkmaar verwachten ze wel enige drukte. Ze bereiden zich daar dan ook nu op voor, laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Daar waar we grote drukte verwachten zetten we onder meer city hosts in. Er zijn cirkels op de grond gemaakt én is het mogelijk om eventueel hekken te plaatsen op het moment dat het te druk wordt voor crowd control."

Warmer weer

Vandaag begint de dag zonnig, maar al gauw ontstaan er stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar ongeveer tien graden aan de kust en naar vijftien graden verder landinwaarts. De noordelijke wind is aan zee krachtig en in de middag draait de wind aan de westkust naar noordwest.