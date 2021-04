Aalsmeerse feestweek kan doorgaan op normale manier: "We staan te trappelen"

René kan niet wachten om weer een volle feesttent te zien. "Alle vrijwilligers en het bestuur staan te trappelen om aan de slag te gaan. De tent is besteld en alles wat daar bij hoort. We zijn nu allemaal overleggen aan het voeren met leveranciers zodat we alles rond krijgen voor het najaar."

Vorig jaar werd de feestweek afgeblazen en werd als troost de watertoren aan de Westeinderplassen in het dorp verlicht in de kleuren van de Aalsmeerse vlag. Dit jaar zijn de plannen weer groots, zoals vanouds: René Martijn, voorzitter van Feestweek Aalsmeer, verwacht dat er in september dit jaar weer veel meer mogelijk is.

Line-up

Over de artiesten die op zullen treden wil de organisator nog niks loslaten. "Het programma was vorig jaar al klaar en dat hebben we door kunnen schuiven naar dit jaar. Dat betekent dat op een enkeling na dezelfde line-up te zien zal zijn die vorig jaar in de feesttent zou staan."

Inwoner van Aalsmeer Gerard Joling heeft ook heel wat keren in de feesttent opgetreden, maar of de Aalsmeerder ook dit jaar op het podium te zien is blijft nog even geheim. "Ik kan nu nog geen namen verklappen maar het zal niet heel lang meer duren voordat we dat wel kunnen doen."

Vrees voor het feit dat de feestweek wellicht alsnog afgeblazen moet worden heeft organisator René niet. "Daar gaan we niet van uit en daar willen we ook niet over nadenken. Wij gaan ervan uit dat iedereen die dat wil vóór de feestweek is gevaccineerd voor de feestweek. Of we een testbeleid gaan voeren voor toegang tijdens de feestweek weten we nog niet."

Mocht dit 'doemscenario', zoals René het zelf noemt, toch werkelijkheid worden, zal de organisatie geen schade oplopen. "Ook omdat de overheid allerlei fondsen in het leven heeft geroepen waar we uit kunnen putten, in dat geval."