Na maanden eindelijk Philharmonie weer open: "We voelen ons geen proefkonijnen"

HAARLEM - Het was wel even wennen voor de 100 bezoekers in de Philharmonie gisteravond. In de pilot-evenementen mogen drie Haarlemse culturele instellingen hun deuren openen en de Philharmonie is er een van. De bezoekers moesten allemaal een negatieve coronasneltest tonen voordat zij konden genieten van Meestercontrabassist Dominic Seldis. Twee van die gelukkigen waren Ad en Joke Wilbrink.

Tot maximaal veertig uur voor de voorstelling moesten alle bezoekers van het evenement een coronasneltest hebben gedaan, mét een negatieve uitslag. Deze speciale test wordt niet uitgevoerd door de GGD, maar door het portal testenvoortoegang.nl. Deze website is alleen bedoeld voor bezoekers en organisatoren van evenementen, uitgaansgelegenheden en concerten. Naast de website dienen de 'proefpersonen' een app te downloaden waar uiteindelijk de testuitslag als QR-code in te zien is. Die QR-code wordt vervolgens gescand door de Philharmonie. Bij eerdere evenementen had niet iedereen door dat je de QR-code in de app moest krijgen wat zorgde voor enig oponthoud. Maar daar was gisteravond geen sprake van.

Een dag eerder hadden Ad en Joke zich laten testen met een speciale sneltest. Heel zenuwachtig voor de testuitslag was het koppel niet, vorige week waren ze ook al proefpersonen en mochten ze als een van de eersten naar het Keukenhof: "Je krijgt de uitslag heel snel", vertelt Ad. "We hebben ons net laten testen hier in de Waardepolder. Als we straks thuis zijn, zit de uitslag waarschijnlijk al in onze mail."

En inderdaad: nadat ze thuis zijn gekomen, opent de oud-docent zijn mail. "Ik heb de testuitslag al", roept hij enthousiast. Na wat gepuzzel leest hij dat hij negatief is getest en na nog meer gepriegel én de hulp van zijn vrouw, lukt het hem om de uitslag in de speciale app te kijken. Ad: "Tja, eigenlijk is het best wel simpel, je moet het alleen even doorhebben. Maar dit is wel fijn hoor. We mogen weer, nu staat niets ons meer in de weg. Ik heb er echt zin in."

Binnen in de Philharmonie houdt iedereen zich netjes aan de anderhalvemeter-regel. De QR-codes worden gretig gescand, de jassen blijven aan en ook het welkomsdrankje gaat mee de zaal in. Ad: "We zijn ook als proefpersonen naar Keukenhof geweest. We voelen ons niet echt proefkonijnen. We vinden het gewoon prachtig dat het kan." Om de vraag of het stel nu extra hard gaat klappen omdat er minder mensen in de zaal zitten, moeten ze lachen. Joke: "Natuurlijk gaan we harder klappen. Dat moeten we gewoon doen."

Ook de directeur van de Philharmonie, Edwin van Balken, was blij dat hij weer mensen kon verwelkomen: "Ik ben zo ontzettend blij. Dit is een spannende avond. Het is vandaag 16 april en na een half jaar krijgen wij weer publiek binnen en hebben we een artiest spelen: Dominic Seldis met een pianiste. Geweldig. Dit voelt als vlinders in de buik." De bezoekers moesten zich wel aan strenge regels houden. Vanaf de ingang en kaartcontrole tot aan de zitplaatsen moesten ze een doorlooproute volgen. Samen een drankje drinken was er dus niet bij. Op de grond waren stickers geplakt om de anderhalve meter te waarborgen en het continu dragen van een mondkapje was verplicht. Edwin: "Ik hoor van zoveel mensen dat ze het zo fijn vinden om weer op pad te mogen. Het is echt geweldig."

Ben je meer een popmuziekliefhebber? Dan kun je komende maand ook terecht in het Patronaat. Op 28, 29 en 30 april zijn er in de Grote Zaal optredens waar 130 toeschouwers aanwezig mogen zijn. Dat is een stuk leger, normaal kan er ruim 900 man de zaal in. De zaal gaat steeds rond zessen open, de optredens beginnen rond 19.30 en de horeca is tot 20.00 uur open. Het Teylers Musem opent tussen 21 en 23 april haar deuren voor in totaal zo'n 1000 bezoekers. Per dag zijn dat er 336. Zij kunnen nog net de tentoonstelling over de Britse landschapschilder John Constable bekijken, die duurt tot en met 30 mei.