Natuurlijk Noord-Holland: in De Vooroever broeden de meeste aalscholvers

De aalscholverkolonie strekt zich uit over meer dan een kilometer. Ongeveer 2.000 nesten zijn bezet. "Het is de grootste aalscholverkolonie van Nederland", zegt boswachter Leon Kelder trots. "Er broeden ook lepelaars en reigers. Meeuwen en kraaien scharrelen er tussendoor op zoek naar eten." Het resultaat ligt aan onze voeten: een aalscholverei dat in een moment van onoplettendheid door een kraai is geroofd en leeg geslurpt.

De Vooroever is dertig jaar geleden aangelegd als de oplossing voor een slibprobleem. De waterzuivering bij Andijk zat met duizenden kubieke meters slib in de maag. Er is toen tegen de strakke IJsselmeerdijk een zone gemaakt met eilandjes, ondiepten en langgerekte stukken water die door een moeras zijn afgeschermd van het IJsselmeer. "Het is nu een kraamkamer voor jonge vis, er groeien zeldzame planten en het is de broedplaats voor ontelbare vogels." Boswachter Leon waakt namens Staatsbosbeheer over de natuur van het gebied. De Vooroever strekt zich kilometers uit van Medemblik tot Andijk.

Vanaf de dijk zijn veel vogels goed te bekijken. "Die zwart-witte eendjes daar, dat zijn kuifeenden. Er zwemmen ook veel grauwe ganzen. Daar is zelfs al een paartje met jongen", wijst Leon. "De mannetjesgans, de gent, jaagt continu andere ganzen weg die iets te dicht bij zijn kroost in de buurt komen. Een elegante witte verschijning komt aangevlogen. "Kijk een lepelaar, die gaat vast in het riet landen!" Wat ook prompt gebeurt. "Hij is op zoek naar nestmateriaal." In een mum van tijd heeft de lepelaar een rietstengel in zijn lepelbek en gaat hij er weer vandoor.

Stinkende smurrie

Met waadpakken aan gaan we het afgesloten moerasgedeelte in. Overal zijn nesten van ganzen te zien. Er liggen ook veel losse eieren, verlaten en vies. "Pas op hoor, dat zijn oude eieren van vorig jaar. Als je daar op gaat staan, ploffen ze en zit je onder de stinkende smurrie."

We zien hier en daar een nest dat al bijna klaar is vol eieren, wel acht of tien. In andere liggen er nog maar twee of drie. "Vogels leggen niet in één dag hun hele nest vol eieren", vertelt Leon terwijl we afstand houden van een gans die zich op haar nest verbergt en zich zo klein mogelijk maakt. "Ze leggen iedere dag een ei en gaan pas echt broeden als het hele nest vol ligt. Dan pas komen de eieren tot ontwikkeling en komen ze allemaal tegelijkertijd uit."