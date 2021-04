Binnen sporten mag niet? Dan zetten we de tafeltennistafels gewoon buiten neer

Dankzij het verplaatsen van de tafels was het voor de jongste leden deze week toch weer mogelijk eindelijk eens te trainen. En dat deden ze met groot enthousiasme. "De kinderen straalden gelijk en waren meteen enthousiast toen ze weer konden tafeltennissen."

"We hebben al die tijd wel getraind, maar niet hier", zegt trainer Ana Gogorita. "We deden alleen maar fysieke oefeningen, omdat we niet echt konden tafeltennissen. Dus dit is een mooie oplossing voor de komende tijd en hopelijk mogen we gauw naar binnen."

Sommige kinderen konden thuis blijven oefenen, omdat ze een eigen tafeltennistafel hadden. De overdekte tafeltennisruimte is vooralsnog alleen voor de jeugd: pupillen en senioren. Gogorita: "Het is nog even afwachten of straks ook de volwassenen kunnen trainen."

Onze mediapartner Regio Noordkop maakte onderstaande reportage: