Bertje Doperwtje: "Burgemeester Anja, als je er niet uitkomt, bel me!"

Een warm welkom voor de kersverse burgemeester in de Langstraat vandaag. Anja Schouten werd gisteravond met een meerderheid van de stemmen van raadsleden gekozen. NH Nieuws vroeg een aantal Alkmaarders naar hun boodschap voor haar.

Totdat Schouten officieel benoemd is door de koning en demissionair minister van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren ('de Kroon'), is ze niet beschikbaar voor interviews over haar toekomstige ambt. Dat heeft haar huidige werkgever, de politie, laten weten.

We vroegen gisteravond al een paar andere bekende Alkmaarders naar hun reactie.