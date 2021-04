Lichamelijke klachten bij bewoners en personeel Slottuin na werk aan riool

Meerdere bewoners en personeel van de Slottuin in Heemstede hadden woensdagavond opeens last van irritatie aan de slijmvliezen, duizeligheid en misselijkheid. Er hing toen een sterke geur in de woongemeenschap voor kwetsbare ouderen van Zorgbalans. Onderzoek van de brandweer wees geen gevaar voor de gezondheid uit, meldt de gemeente. De lijmgeur werd vermoedelijk veroorzaakt door werkzaamheden aan het riool.

Door rioleringswerkzaamheden aan de Cruquiusweg, Javalaan en Heemsteedse Dreef kan stankoverlast van styreen ontstaan. Styreen komt vrij bij het uitharden van hars dat gebruikt wordt bij de renovatie van het riool. Die lucht kan de woning bereiken als het zogeheten waterslot droog staat (de zwanenhals onder wastafel, gootsteen, cv-ketel/warmtepomp of op andere afvoerplekken): hierdoor ontstaat een open verbinding met het riool.

Watersloten

Om de geur te verdrijven heeft de brandweer in samenwerking met de beheerder van de woongemeenschap het hele gebouw gecontroleerd en indien nodig de watersloten gevuld, waarna de geur snel verdween. De hoeveelheid vrijgekomen styreen is volgens de gemeente beperkt en vormt geen gevaar voor de gezondheid.

Om geuroverlast te voorkomen is het advies aan omwonenden van het project: zorg ervoor dat de watersloten niet droog komen te staan. Denk daarbij aan zwanenhalzen, maar ook aan watersloten in bijvoorbeeld stookruimten. Zorg dus dat er door regelmatig gebruik van de kraan altijd een laag water in de zwanenhals achterblijft. Als er toch geuroverlast is, dan is dit snel te verhelpen door meteen de ramen open te zetten, het toilet door te spoelen en de kranen even te laten lopen. Loop ook even de andere afvoeren na.