Aangehouden verdachten steekpartij Amstelstation zijn minderjarig

De twee verdachten die gisteravond werden aangehouden wegens een steekpartij bij het Amstelstation zijn minderjarig. Het gaat om een 15-jarige en 17-jarige verdachte. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis.

Dat meldt de politie. De steekpartij gebeurde rond 19.45 uur bij een van de bushaltes van het station. Na de steekpartij werden door de politie de twee verdachten opgepakt bij station Spaklerweg. Naar een derde verdachte is gezocht, maar die is niet aangetroffen. De leeftijd van het slachtoffer is nog onbekend.

Jonge verdachten

Het betreft de derde steekpartij deze week waarbij jongeren werden aangehouden. Gistermiddag werd een minderjarig meisje aangehouden na het neersteken van een ander minderjarig meisje in Zuidoost. Ook hield de politie gisteren een 20-jarige verdachte aan voor het neersteken van een 19-jarige man eerder deze week in Zuidoost.