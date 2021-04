Voedselbank twee weken dicht wegens muizenplaag

Voedselbank West-Friesland heeft afgelopen dinsdag besloten zijn deuren tijdelijk te sluiten vanwege een uit de hand gelopen muizenplaag in het distributiecentrum en het uitdeelpunt in Hoorn. Dit in overleg met de Voedsel- en Warenautoriteit. "Ons muizenbestrijdingsplan werkte jarenlang goed, maar nu ging het niet meer lukken", vertelt Leoni Sipkes, voorzitter van de Voedselbank West-Friesland.

Hoe groot de schade is, is nog niet bekend, maar dat er producten zijn aangetast door de muizen staat vast. Sipkes verwacht dat de voedselbank nog tot zeker het einde van deze maand gesloten zal blijven.

Waar voedsel wordt opgeslagen, zijn muizen niet te voorkomen. "We bestrijden ook constant. En het was steeds beheersbaar. Maar nu liep het uit de hand", legt Sipkes uit. En dat betekent dat ze aan de bak moeten. "Het is gewoon even heel veel werk. Alles moet leeg en gecheckt worden. Alle gaatjes die we tegenkomen moet worden dichtgemaakt."

Ze hebben er alles aan gedaan om de muizen in bedwang te houden, maar het mocht helaas niet baten. Het muizenbestrijdingsplan werkte niet meer en ook een gespecialiseerd ongediertebestrijdingsbedrijf lukte het niet om de plaag tegen te gaan. Volgens Sipkes zat er nog maar een ding op. "We moesten dicht. En nu moet alles worden gecheckt en schoongemaakt. Ieder product gaat nu door onze hande."

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina WEEFF. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]