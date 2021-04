LIVE NH Sport: Jong FC Utrecht - FC Volendam en Telstar - Excelsior

De aftrap is om 20.00 uur. Edward Dekker is de commentator.

Telstar - Excelsior

In Velsen-Zuid neemt Telstar het op hetzelfde tijdstip op tegen Excelsior. Bij de ploeg van trainer Andries Jonker glipte afgelopen maandag wéér in de slotfase de winst door de vingers. Almere City FC kwam op het laatste moment langszij: 1-1.

Doordat dat de Witte Leeuwen dit seizoen vaker overkwam, is de rol van Telstar in de competitie uitgespeeld. Niettemin wil Jonker proberen met Telstar in het linkerrijtje te eindigen. Een zege op Excelsior, de huidige nummer negen in de eerste divisie, zou een goede stap in die richting zijn. Hoe het duel verloopt, hoor je van Leo Giovannangelo.

