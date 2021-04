Minderjarig meisje neergestoken in Zuidoost, ander minderjarig meisje opgepakt

Bij een steekpartij op Dubbelink in Zuidoost is vanmiddag een minderjarig meisje gewond geraakt. Ze zou zijn neergestoken door een ander minderjarige meisje.

De steekpartij vond rond 15.30 uur plaats op het fietspad in de buurt van het Bindelmeer College. Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen.

Het minderjarige meisje dat zou hebben gestoken is door een getuige aangewezen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een politiewoordvoerder zegt tegen AT5 dat het meisje aanspreekbaar was.

Afgelopen dinsdag werd er op het Nieuwlandhof in Zuidoost ook iemand neergestoken. Van die steekpartij gingen daarna filmpjes rond via Whatsapp. De vermoedelijke dader is gisteren door de politie opgepakt.