Jordy Clasie neemt binnenkort beslissing over aflopende contract

Jordy Clasie was na afloop van AZ - Sparta de gevierde man aan Alkmaarse zijde. Met een doelpunt brak hij de wedstrijd open. Maar het is nog maar de vraag of de middenvelder nog lang in het AZ shirt te zien is, want aan het einde van dit seizoen loopt zijn contract af.

"Ik heb niet vaak meegemaakt dat ik in deze positie zit", zegt Clasie. "Ik heb het hier naar mijn zin, dat is duidelijk. Ik moet nu een keuze gaan maken op mijn gevoel. Ik wil mijn laatste jaren natuurlijk gelukkig zijn. Ik ben op dit moment in AZ in gesprek in de komende weken gaan we zien wat de beslissing gaat worden."

Afgelopen weekend stond Clasie tegen Sparta eindelijk weer binnen de Alkmaarse lijnen, nadat hij door een blessure langdurig aan de kant stond. "Het is altijd fijn om weer te spelen. Nu voel ik me eindelijk weer onderdeel van de groep. Ik heb lange tijd niet kunnen spelen en dat was moeilijk. Ik heb niet gedacht: ik stop er mee. Maar wel dat ik hier op de club kwam en er gewoon geen zin in had."