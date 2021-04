Haarlemse schrijvers en dichters krijgen eerbetoon op de muren in de stad

Hoe een wandeling door Antwerpen de muren in Haarlem gaat verfraaien. Haarlemmer Bas Kamps zag hoe de Antwerpenaren hun schrijvers en dichters eren door hun teksten op muren af te beelden. "En toen bedacht ik me dat dat ook voor Haarlem geweldig zou kunnen zijn." Samen met Stichting Literair Haarlem is hij daarom nu het project Haarlemse Muren gestart.

Donderdagochtend wordt de eerste tekst op een enorme muur in de Jansstraat aangebracht. Het gaat om de zin 'Wie niet twijfelt, leert niet' van de hand van Coornhert. De schrijver, kunstenaar en oud-stadssecretaris van Haarlem woonde in de 16e eeuw ook in diezelfde Jansstraat. Bas Kamps ziet vol trots hoe grafisch vormgever Jean-Paul Mombers daar de letters op de muur aanbrengt.

"Ik liep een keer door Antwerpen en ik verwonderde me over teksten die op een muur waren geschreven. Ik ging wat speuren en toen bleek het om werk van Willem Elsschot te gaan", vertelt Kamps. Haarlem heeft natuurlijk ook vele grote schrijvers en dichters voortgebracht, dus stelde Kamps aan Stichting Literair Haarlem voor om het idee van de Antwerpenaren ook in Haarlem uit te voeren.

Literaire traditie

Karlijn Waterman van Literair Haarlem raakte direct enthousiast. "Haarlem heeft een enorme literaire en grafische traditie en we vonden het een geweldig idee om het op die manier zichtbaar te maken in de stad, in de openbare ruimte." En zo hopen Kamps en Waterman dat na de muur in de Jansstraat nog vele muren zullen volgen. "Naast teksten van Coornhert kun je bijvoorbeeld denken aan teksten van Nicolaas Beets, maar ook van hedendaagse schrijvers en dichters zoals Willemien Spook en Sylvia Hubers, of natuurlijk Harry Mulisch."