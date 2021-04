Glynor Plet is een contractaanbieding waard

Als het aan Telstar-trainer Andries Jonker ligt dan blijf spits Glynor Plet in Velsen-Zuid. "De man schiet zoveel ballen in de goal. Dat is een contractaanbieding waard", aldus Jonker.

Pro Shots / Stefan Koops

Plet wist dit seizoen al 18 keer te scoren voor Telstar en is een vast waarde in het team van Andries Jonker. De trainer hoopt dat Plet dus bij Telstar blijft. Zelf houdt hij alle opties open. "Mijn contract loopt af. Ik denk dat de club tevreden is. De toekomst zal uitwijzen wat er gaat gebeuren", laat Plet weten.

Glynor Plet over zijn toekomst - NH Nieuws

Buitenland? De spits is bezig aan zijn tweede periode bij Telstar. Plet speelde ook in België, Israël en Turkije. In dat laatste land had hij een zeer moeizame periode. Toch sluit de voetballer een buitenlands avontuur niet uit. "Ik sta overal voor open. Ik ga niet zomaar naar het buitenland. Alles moet dan wel kloppen", zei Plet.

Quote "Ik sta overal voor open" Telstar-spits Glynor Plet

Glynor Plet laat verder weten dat hij verwacht dat hij pas na het seizoen knopen gaat doorhakken.