Toename van economisch daklozen, gemeenten moeten steeds vaker te hulp schieten

Steeds meer gemeenten moeten hulp bieden aan economisch daklozen, die dringend op zoek zijn naar een tijdelijk onderkomen. Volgens De Regenboog Groep worden er steeds meer pilots opgestart waarbij lege ruimtes als tijdelijke opvang dienen. Ook bestaat de vrees dat het probleem voor deze mensen zal vergroten, als huisuitzettingen weer mogelijk worden.

Mark Schwalbach voor zijn oude huis aan de Begoniastraat. - NH Nieuws/Tijmen Koelemeijer

Economisch daklozen zijn mensen die dakloos zijn geraakt door een financiële oorzaak, bijvoorbeeld omdat ze zijn gescheiden of omdat ze hun baan zijn kwijtgeraakt. Of mensen hebben wel een baan, maar verdienen te weinig om een huis te kunnen kopen en komen ook niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Volgens De Regenboog Groep is het een landelijk probleem, al is lastig te zeggen hoe groot het probleem precies is en of de coronacrisis er invloed op heeft. "Omdat zij ook meestal zelf wat kunnen regelen en nog niet aankloppen bij instanties", zegt Juul Gemmeke van De Regenboog Groep, een organisatie die deze mensen ondersteunt in de regio Amsterdam. Onzichtbaar Zo is het probleem van economisch daklozen vrij onzichtbaar. Meestal lukt het mensen om zelf een tijdelijke oplossing te regelen als ze dakloos raken, bijvoorbeeld bij familie of vrienden. Maar in andere gevallen lukt dat niet. Op basis van de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk om deze groep te helpen met het vinden van een tijdelijk onderkomen. In schrijnende gevallen moet de gemeente dus dan helpen door tijdelijk onderdak te bieden. En dat gebeurt steeds vaker door middel van pilots, zegt De Regenboog Groep.

Tijdelijke woonplek De organisatie is bijvoorbeeld betrokken bij zo'n pilot in Amstelveen. Hier zijn vijf woningen beschikbaar gesteld voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woning. Bewoners kunnen er voor twaalf maanden terecht. "Ik ben echt heel dankbaar", vertelt Amstelvener Zenka Leenders dit weekend tegen NH Nieuws. De vijf woningen aan de Bovenkerkerweg in Amstelveen zijn onderdeel van een pilot van onder andere de gemeente en De Regenboog Groep. Toch blijven de vijf noodwoningen een tijdelijke oplossing, er zijn op dit moment simpelweg te weinig woningen om de steeds groter wordende groep onderdak te bieden. Wethouder Ballegooijen erkent de situatie en legt uit dat er nog een paar jaar geduld nodig is voor dit probleem is opgelost.

Dit soort pilots worden volgens Gemmeke van De Regenboog Groep overal in het land gedaan, omdat het probleem dus overal speelt. Ook de gemeente Velsen startte een pilot met vier flexibel in te zetten woningen voor economisch daklozen. In die gemeente meldden zich in 2019 25 inwoners die economisch dakloos waren. Ook zag de gemeente er veel kwetsbare jongeren die met spoed een woonruimte zochten. Krapte op de woningmarkt In West-Friesland zien ze ook dat steeds meer mensen in de knel raken. Margreet Keesman, SP-fractievoorzitter in Enkhuizen, denkt ook dat de krapte op de woningmarkt ermee te maken heeft. "Door een tekort aan woningen komen deze mensen op straat te staan", zei ze eerder tegen streekomroep WEEFF. "Als je als stel uit elkaar gaat, je baan verliest en je woning niet meer kunt betalen, of om een andere reden je huis moet verlaten, dan is er gewoon geen woning voor je. Je komt op straat te staan, omdat er geen huis voor je is. Zo simpel is het en zo kwalijk is het ook."

Quote "Als er geen oplossing is, dan heeft de gemeente aangegeven dat de noodopvang stopt" Mark Schwalbach

Daar kreeg een groep bewoners van de Begoniastraat in Enkhuizen onlangs mee te maken. Zij moesten hun sloopwoning verlaten, maar vier van hen konden niet op tijd een nieuwe woning vinden. Om ervoor te zorgen dat ze niet in de nachtopvang terechtkwamen, heeft de gemeente nu voor een duur van drie maanden onderdak geregeld op een vakantiepark. Voor bewoner Mark Schwalbach lijkt het uitstel van executie. Hij staat negen jaar ingeschreven voor de sociale huur, maar eindigt nog altijd op plaats tien als hij reageert op een woning. "Als er geen oplossing is, dan heeft de gemeente aangegeven dat de noodopvang stopt zoals die nu voor mij geregeld is", zegt hij. "Dat betekent dat ik in het straatbeeld van Enkhuizen een soort zwerver ga worden, daar komt het op neer."

Met de pilots met tijdelijke opvang hebben deze mensen dan misschien wel even een dak boven hun hoofd, het blijft wel tijdelijk. Gemmeke van De Regenboog Groep vreest dat een stijging van het aantal economisch daklozen nog te wachten staat. "Huisuitzettingen zijn door corona nu nog uitgesteld, maar als die weer uitgevoerd kunnen worden kan het probleem groter worden."