Yukinari Sugawara moet wennen aan Nederlands weer

"We kunnen elk seizoen in één dag zien", zegt Japanner Yukinari Sugawara. "Sneeuw, zon, regen en bewolking. Het is best wel raar. In Japan is het nu warm. Het is moeilijk om hier aan te wennen."

Bij zijn komst naar Nederland sprek Sugawara nog geen engels. Inmiddels beheerst hij die taal al heel behoorlijk en gaat het ook met het Nederlands de goede kant op. "Ik ken een paar woorden: hoe gaat het, goed, uit welk land kom je. Het begint al wel een beetje op iets van een gesprek te lijken, dus daar ben ik wel blij mee."