Directeur veiligheidsregio wil militaire hulp in ziekenhuizen: 'Steuntje in de rug van personeel'

In het noorden van de provincie en de rest van het land blijft de druk op de ziekenhuizen hoog en daarom onderzoekt Defensie of militaire hulp opnieuw uitkomst kan bieden. Directeur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Martin Smeekes zou daar blij mee zijn: "Het geeft vooral een mentaal steuntje in de rug van het ziekenhuispersoneel".

Twee maanden geleden waren er nergens zoveel coronabesmettingen en ziekenhuisopnames als in het noorden van de provincie, met als gevolg dat patiënten per helikopter naar ziekenhuizen in Limburg werden verplaatst. Ook nu nog liggen de ziekenhuizen in Noord-Holland overvol en inmiddels geldt dat ook voor ziekenhuizen in de rest van het land.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg heeft de ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen)-regio’s gevraagd het aantal ic-bedden op te schalen naar 1.550. Dat opschalen zal echter niet zomaar lukken, hebben meerder zorgregio's aangegeven bij NU.nl. Er is een gebrek aan personeel, dat ziek of oververmoeid thuis zit.

Smeekes herkent dat probleem in zijn regio. "Je moet mensen vragen om extra diensten te doen, het is zwaar en inspannend werk, het is enorm warm om te werken onder al die coronabescherming. We hebben het ziekteverzuim in ziekenhuizen zien toenemen naar 10 à 15 procent."

Logistieke bijdrage

De directeur heeft gezien dat de inzet van defensiepersoneel vorig jaar enorm heeft geholpen, vooral om het logistieke werk uit handen te nemen. "Het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar was enorm te spreken over het militaire personeel. Het zijn geen ic-artsen en ic- verpleegkundigen, maar ze zijn wel goed in het strak organiseren van zaken. Daarmee kunnen ze ic-personeel ontlasten."

Zo kunnen militairen in kaart brengen op welke ic's nog plek is voor coronapatiënten, wanneer er moet worden overgeplaatst en of er een ambulance of een helikopter moet worden opgeroepen. "Dat geeft een boost aan het moraal van de ziekenhuismedewerkers."

Voor Smeekes is het niet per se een vereiste dat er militaire bijstand komt in de ziekenhuizen in zijn regio. "Het is één groot systeem op het moment. Als de hulp op het moment ergens anders harder nodig is, dan helpt ons dat ook. Zo lang de capaciteit van het landelijke systeem omhoog kan, is dat goed nieuws".

BOSS-bedden

In meerdere ziekenhuizen buiten Noord-Holland worden zogenaamde BOSS-bedden (Beds Open for Safety and Support) al vrijgegeven voor coronapatiënten. Die bedden moeten in principe altijd vrij zijn voor het geval dat er een ernstig ongeluk plaatsvindt in de regio.



Volgens Smeekes is het gebruiken van BOSS-bedden voor coronapatiënten niet mogelijk. "Vaak zijn er maar enkele BOSS-bedden beschikbaar per ziekenhuis en die zijn echt bedoeld voor het onverwachte ongelukken. Het kan niet zo zijn dat als iemand tegen een boom aanrijdt en naar het ziekenhuis moet, dat daarvoor geen plek is."