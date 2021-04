IJmond NL V Klimaattop voor kinderen: "Ik zie zwarte rook van Tata Steel, dat is best wel jammer"

In Velsen is donderdag de landelijke klimaattop voor kinderen gehouden. Epicentrum was de raadszaal van de gemeente. Van daaruit werd digitaal verbinding gelegd met 23 Nederlandse scholen. Die hebben zich de laatste weken op verzoek van het Klimaatverbond Nederland suf geprakkiseerd over plannen waarmee de opwarming van de aarde een halt kan worden toegeroepen. De beste ideeën worden voorgelegd aan de ministers die er over gaan.

Groep 7 van de Jan Campert School uit Driehuis was één van de basisscholen die meedeed aan de digitale sessie waaraan vanuit de raadszaal wethouder Sebastian Dinjens (o.a. milieu en jeugd) één van de gesprekspartners was. "Wij vinden het belangrijk kinderen een stem te geven", aldus de wethouder. "En niet alleen vandaag. Het is belangrijk dat het terecht komt bij de mensen die de beslissingen nemen. We hebben de voorzitter van de Tweede Kamer gevraagd het echt daar te mogen aanbieden, zodat het parlement verdere stappen kan zetten." Jan Campert School De kinderen spraken de hele dag over de ingediende plannen, net als 'in het echt.' Wart van groep zeven van de Jan Campert School hoopt dat zijn suggestie voor meer groen op pleinen en daken het haalt. "Ik wil minder tegels", zei hij. Dit groene plan moest onder andere concurreren met groene vervoersplannen zoals elektrische auto's en vliegtuigen.

Quote "Als ik in de tuin speel zie ik zwarte troep van Tata Steel en dat is best wel jammer, want we hebben maar één aarde" Myrthe uit groep zeven

Myrthe vindt schone lucht belangrijk. "Ik woon in IJmuiden tegenover Tata Steel. Als ik in de tuin speel zie ik allemaal zwarte troep en dat is wel jammer. Er is maar één aarde en als die verdwijnt, hebben we niks meer."