Weekend zonder competitievoetbal voor AZ

"Het gebeurt niet vaak", zegt Jansen. "Maar we hebben deze week ingericht als een normale week waarin we wel spelen in het weekend. Maandag en dinsdag hebben we getraind, woensdag was een vrije dag, vandaag trainen we weer gewoon en morgen spelen we een oefenwedstrijd."

Achter het streven om het een zo normaal mogelijke week te maken zit uiteraard een reden. "We willen het ritme van de afgelopen weken behouden. Vandaar dat we de kern ook intact houden met een normale trainingsweek. Vanuit die normale week zijn er altijd aspecten waar je accenten op wil leggen, dus ook dat is deze week niet anders."