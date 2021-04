Huisuitzetting bewoners Begoniastraat maakt nieuw daklozenprobleem zichtbaar

Sinds de bewoners van de Begoniastraat in Enkhuizen op 1 maart hun huis uit moesten, hebben vier van hen nog altijd geen vervangende woning kunnen vinden. Zij verblijven sindsdien via de gemeente op een vakantiepark, maar die noodoplossing geldt tot eind mei. Er zijn simpelweg te weinig woningen en daarom dreigen zij later dit jaar alsnog dakloos te worden. Wrang genoeg zijn zij lang niet de enigen: steeds meer gemeenten moeten hulp bieden aan economisch daklozen - mensen mét een baan maar zónder huis.

Eén van die bewoners in Mark Schwalbach. Door een scheiding kwam hij in januari 2020 op straat te staan. De Enkhuizer woningcorporatie Welwonen bood destijds snel een oplossing: hij kon terecht in één van de sloopwoningen van de Begoniastraat. Sindsdien zegt hij wekelijks te reageren op woningen, maar tot nu toe zonder resultaat.

Huurders van de Begoniastraat in Enkhuizen moesten - na een rechtszaak en verschillende keren uitstel - hun woningen op 1 maart verlaten. Het waren sloopwoningen en bewoners wisten vooraf dat ze er tijdelijk konden wonen. Toch is het vier van hen niet gelukt om op tijd een andere woning te vinden.

Op basis van de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk om deze groep te helpen met het vinden van een tijdelijk onderkomen. Begin dit jaar hadden de gemeente Enkhuizen en bewoners van de Begoniastraat dagelijks contact over het vinden van een oplossing. "Alle mogelijkheden worden onderzocht, maar dit is zeer lastig omdat er (regionaal) nagenoeg geen geschikte woonruimte beschikbaar komt", zo liet de gemeente destijds weten aan NH Nieuws.

Keesman vertelde er vorige maand over op WEEFF Radio : "Als je uit elkaar gaat of je baan kwijtraakt en je moet je woning verlaten dan is er gewoon geen nieuwe woning voor je. Dat betekent dat je - ondanks dat je gewoon een inkomen hebt en een baan - op straat komt."

Mark staat ruim negen jaar ingeschreven als woningzoekende. In de bungalow waar hij tijdelijk verblijft scrollt hij op zijn iPad langs het aanbod sociale huur in West-Friesland. Als hij op een woning in Enkhuizen reageert, staat hij op plek nummer 10. Bij omliggende gemeenten is dat minder hoopgevend. "Bovenkarspel 69, Grootebroek 54 en 66. Andijk is zogenaamd minder populair maar ik sta op nummer 97", vertelt hij.

De gemeente verwees de bewoners door naar de maatschappelijke opvang, oftewel de nachtopvang in Hoorn. Maar deze plek is bedoeld voor mensen die daarnaast ook andere hulp nodig hebben, zoals psychische hulp of verslavingszorg. Mensen die bij de nachtopvang aanbellen voor uitsluitend huisvesting worden volgens directeur Hil Rabenberg in eerste instantie vooral doorverwezen naar hun familie, vrienden of kennissenkring. Dat maakt dat de groep economisch daklozen ook vrij onzichtbaar is.

'Einde nog niet in zicht'

Uiteindelijk is er door de gemeente en SP raadslid Margreet Keesman begin dit jaar gezocht naar een alternatief. "De wethouder en ambtenaren zijn er heel hard mee aan de slag gegaan, dus chapeau", zegt Keesman op WEEFF Radio. Maar die drie maanden opvang lopen op z'n einde. De SP heeft daarom een motie ingediend om dit probleem op de agenda te houden: "Om de wethouder op te roepen om met zijn collega's in de regio na te denken hoe dit opgelost kan worden, want ik denk dat het einde nog niet in zicht is. "