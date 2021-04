Beruchte kooksfabriek 2 van Tata Steel per direct onder verscherpt toezicht

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gaat kooksfabriek 2 van Tata Steel extra controleren. De toezichthouder vindt dat Tata onvoldoende verbetering heeft laten zien in het verminderen van stankoverlast door de fabriek. Het komende half jaar gaat de omgevingsdienst daarom extra controles uitvoeren.

In de kooksfabriek wordt uit kolen zogeheten kooks gemaakt, die nodig zijn voor het maken van ruwijzer. Bij dat proces komt onder meer methaan en teer vrij. Hierdoor komen er voor de omgeving ook geuren vrij, die Tata tot een minimum moet beperken.

In de plannen van Tata om de overlast van de fabriek voor de omgeving te verminderen, staat onder meer het verminderen van stankoverlast op de agenda. Maar uit een analyse van de omgevingsdienst blijkt dat het aantal meldingen van stankoverlast sinds begin 2019 niet afneemt, maar toeneemt.

1.800 meldingen in één jaar

Zo kwamen er in 2020 bijna 1.800 meldingen van geuroverlast binnen bij de milieudienst, voornamelijk uit Wijk aan Zee. "Het is aannemelijk dat de kooksfabriek 2 hier gezien de ligging, de meest voorkomende windrichting en de beschrijving van de hinder een aanzienlijke rol in speelt. Van Tata wordt verlangd dat het terugdringen van geuroverlast uit deze fabriek met stip op één komt te staan", meldt de omgevingsdienst.

De locatie van de kooksfabriek 2 op het terrein van Tata Steel. Tekst gaat door onder de kaart