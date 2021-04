Beruchte kooksfabriek 2 van Tata Steel per direct onder extra toezicht

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gaat kooksfabriek 2 van Tata Steel extra controleren. De toezichthouder vindt dat Tata onvoldoende verbetering heeft laten zien in het verminderen van stankoverlast door de fabriek. Het komende half jaar gaat de omgevingsdienst daarom extra controles uitvoeren.

Roetwolk bij kooksgasfabriek - Dirk Weidema

In de kooksfabriek wordt uit kolen zogeheten cokes gemaakt, die nodig zijn voor het maken van ruwijzer. Bij dat proces komt onder meer methaan en teer vrij. Hierdoor komen er voor de omgeving ook geuren vrij, die Tata tot een minimum moet beperken. In de plannen van Tata om de overlast van de fabriek voor de omgeving te verminderen, staat onder meer het verminderen van stankoverlast op de agenda. Maar uit een analyse van de omgevingsdienst blijkt dat het aantal meldingen van stankoverlast sinds begin 2019 niet afneemt, maar toeneemt. 1.800 meldingen in één jaar Zo kwamen er in 2020 bijna 1.800 meldingen van geuroverlast binnen bij de milieudienst, voornamelijk uit Wijk aan Zee. "Het is aannemelijk dat de kooksfabriek 2 hier gezien de ligging, de meest voorkomende windrichting en de beschrijving van de hinder een aanzienlijke rol in speelt. Van Tata wordt verlangd dat het terugdringen van geuroverlast uit deze fabriek met stip op één komt te staan", meldt de omgevingsdienst. De locatie van de kooksfabriek 2 op het terrein van Tata Steel. Tekst gaat door onder de kaart:

"Dit besluit komt niet ineens uit de lucht vallen, maar volgt op uitgebreid onderzoek en inspecties naar de verschillende aspecten van de Kooksfabrieken", zegt een woordvoerder van de Omgevingsdienst. Kooksfabriek 2 wordt door de Dorpsraad Wijk aan Zee al jaren als de grootste boosdoener gezien van de vele overlastklachten in de IJmond. Al sinds 2013 verzoekt de raad om de specifieke fabriek op het terrein van Tata te sluiten. "Deze fabriek, waar twee weken geleden nog een grote brand uitbrak, is versleten en lekt zeer zorgwekkende stoffen", zei Linda Valent van de raad gisteren nog tegen NH Nieuws. Toen de Dorpsraad gisteravond in een vraag-en-antwoordsessie van de provincie vroeg naar de kooksfabriek 2, zei gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA) van de provincie dat hij ook kooksfabriek 2 'zo snel mogelijk' wil sluiten. "Volgens mij is bij iedereen bekend dat kooksfabriek 2 een van de grote overlastgevers is." Een datum wilde hij er niet aan koppelen, er moet eerst een 'goed alternatief' voor Tata zijn. In de huidige plannen staat sluiting van de fabriek gepland in 2035.

Tata Steel zegt in een reactie alle medewerking te verlenen aan de toezichthouders en met de Omgevingsdienst in overleg te gaan over de aankondiging van het verscherpte toezicht. De fabriek zegt zich te houden aan de afspraken die in de zogenoemde roadmap zijn aangekondigd om overlast terug te dringen. Een nieuw afzuigsysteem moet er bijvoorbeeld voor gaan zorgen dat de kooksfabriek 2 voor minder overlast zal zorgen. "Verder loopt het project om ovenwanden en deuren te vervangen onverminderd door", laat een woordvoerder van Tata weten. Sluiting van de specifieke fabriek is volgens Tata "nu niet aan de orde".