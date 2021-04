Gemeente verspreidt vervuild compost door wijken

Gemeente Zaanstad heeft afgelopen herfst bladeren verzameld en gecomposteerd. Nu worden deze bladeren gebruikt als voedingsbodem in de wijk Poelenburg, Peldersveld en in Wormerveer. Bewoners van de wijk Poelenburg vinden het er niet uitzien en zeggen dat het stinkt. De gecomposteerde bladeren zitten ook nog eens vol met zwerfafval.

Het lijkt wel herfst in de wijken Poelenburg en Peldersveld. De plantsoenen, perken en parken liggen vol met bruine bladeren. Maar het is 'Bokashi', een Japanse methode waarbij organisch materiaal, zoals herfstbladeren, in de winter gecomposteerd worden en in de lente als rijke voedingsbodem gebruik wordt.

Afval

Zaanstad heeft het al eerder met riet geprobeerd, maar daar zat teveel plastic tussen. Dat lijkt nu weer het geval."Ik vind het niet normaal", zegt buurtbewoner Sandra Bloetjes. "Ten eerste stinkt het en hebben ze het ene veld wel gedaan en het andere niet." Ook is Bloedjes er zeker van dat de troep tussen de bladeren er eerder niet lag. "Poelenburg heeft de naam een openbare prullenbak te zijn, maar ik hou de straten schoon."

De gemeente heeft laten weten binnenkort weer een schoonmaakteam op pad te sturen om de bladeren te controleren.