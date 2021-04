Flink prijskaartje voor een graf: drie Gooise gemeenten bij duurste van het land

Het is erg prijzig om begraven te worden in 't Gooi: de prijzen voor grafrechten liggen erg hoog. Dat blijkt uit onderzoek van uitvaartverzorger Monuta. Drie Gooise gemeenten behoren tot de duurste van het land.

Van alle Gooise gemeenten in Huizen verreweg de duurste. Daar kost een eenpersoonsgraf 6.843 euro voor twintig jaar. Alleen een graf in Groningen of Leiderdorp is duurder, maar daar betaal je wel voor dertig jaar.

Naast Huizen behoren ook Hilversum en Laren met respectievelijk 6.550 euro en 6.420 euro tot de duurste van Nederland. Ook daar betaal je voor twintig jaar. Dat is flink hoger dan het Nederlands gemiddelde van 3.036 euro voor een graf.

Prijzen stijgen

Elke gemeente bepaalt zelf wat een graf kost. Daarnaast bepalen ze zelf de duur van de grafrechter, begraafkosten en kosten voor het onderhoud van het graf. De prijs van een graf wordt onder meer bepaald aan de hand van de beschikbaarheid van graven: niet elke gemeente heeft een ruime begraafplaats tot haar beschikking. Daar komt bij dat de prijs van een graf ook elk jaar een beetje omhoog gaat om kostendekkend te blijven.

Soms gaan de prijzen ook verder omhoog dan gebruikelijk. Zo werd een graf in Wijdemeren het afgelopen jaar bijvoorbeeld een stuk duurder. De prijs voor een eenpersoonsgraf steeg met twaalf procent (511 euro) naar 4.727 euro. Dat was een van de hoogste prijsstijgingen van het land.