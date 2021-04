Stadsstrand de Kade maakt zich op voor jubileumseizoen

Stadsstrand De Kade maakt zich op voor het tiende seizoen aan de Noorderkade in Alkmaar. Het tweede lustrum wordt gevierd met de grootste zandbak uit de geschiedenis van het stadsstrand. Het Ringersplein in wording ligt namelijk nog tot de bouwvak open. Het stadsstrand zal daarom voorlopig alleen vanaf de Tesselsebrug bereikbaar zijn.

Bedrijfsleider Ted van de Peppel heeft er zin in. Onder een nieuwe eigenaar, Ron Koppies, wil men de succesformule nog tot zeker de zomer van 2024 vasthouden. Tot dat seizoen heeft het stadsstrand een vergunning om de containers en het strand te laten staan.

Daarna mag er een permanent paviljoen komen. De horecaondernemers zijn in de race om dat paviljoen te gaan exploiteren: "Met strand, want dat is de hoeksteen van de hele formule", zo laat Van de Peppel aan mediapartner Alkmaar Centraal weten.

Momenteel is men eerst nog druk met de voorbereidingen om van het seizoen 2021 een succes te maken. De kant van de Ringersfabriek wordt dichtgezet, zodat de strandgasten beschut zitten en het uitzicht op de bouwwerkzaamheden wat wordt ingedamd.

Aan de kant van het water komen deuren die dichtgezet kunnen worden als windscherm en open kunnen als er een lekker avondzonnetje is. De keuken komt in handen van chef Robert de Zeeuw.

Alsof er geen coronabeperkingen gelden, bereidt de populaire hang-out van Alkmaar zich voor om op 1 mei weer de deuren te openen. Het liefst meteen met een muzikale programmering. Maar wellicht zal het virus daar voorlopig nog een stokje voor steken.