Negen maanden cel voor ontvoerders van tiener na uit de hand gelopen drugsdeal

Aan de ontvoering ging eind september vorig jaar een drugsdeal vooraf in een huis in Wormerveer. De stiefvader van de later ontvoerde tiener speelde daarbij een bemiddelende rol, de jongen was er als tolk bij. De drugsdeal mislukte toen de twee verdachten onder bedreiging van een pistool werden bestolen van drugs.

De twee mannen kwamen later, samen met een derde, terug om verhaal te halen. De tiener en zijn oudere broer waren toen alleen thuis. De mannen namen de jongen mee om samen naar zijn stiefvader te zoeken om om opheldering te vragen. Ze namen hem in hun auto mee. Na een uur kon de politie de mannen met de jongen in de auto opsporen.

Gedreigd met afsnijden vingers

Waar de verdachten volhouden dat de jongen vrijwillig meeging, is er volgens de rechtbank sprake geweest van een ontvoering. De rechter stelt dat de jongen 'gezien de omstandigheden een zodanige druk ervaren heeft om mee te gaan dat hij niet de vrijheid had om niet mee te gaan of weg te gaan'. Daar komt nog eens bij dat de jongen heeft verklaard dat de verdachten zouden hebben gedreigd de vingers van de jongen af te snijden als hij niet mee zou gaan. De rechtbank acht dat echter niet bewezen, maar noemt de zaak verder wel 'ernstig en schokkend'

De derde verdachte in de zaak is door de rechter vrijgesproken. Hij zou alleen de auto hebben bestuurd en was ook niet bij de drugsdeal aanwezig. Volgens de rechtbank wist hij niet dat de jongen tegen zijn zin werd meegenomen.