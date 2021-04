Weer 'volle' zaal voor poppodium De Vorstin: testevents helemaal uitverkocht

Het Hilversumse poppodium De Vorstin kan over twee weken drie avonden lang weer rekenen op een uitverkochte zaal. Het poppodium vormt dan het decor van een paar testevents, alle kaarten zijn daarvoor direct uitverkocht.

Het Hilversumse poppodium opent over twee weken weer een paar avonden de deuren voor onder meer een optreden van Rowwen Hèze-voorman Jack Poels en een avond later een optreden van een tributeband van The Doors.

Het poppodium doet mee aan de landelijke testevents van Testen voor Toegang, waarmee door de rest van het land meer concertzalen de deuren mogen openen als proef. De Vorstin mag per avond 'slechts' 74 bezoekers ontvangen, zodat er aan alle coronaregels voldaan kan worden. De kaarten voor de concerten waren razendsnel weg.

Coronatest

Bezoekers van de concerten moeten vooraf een coronatest doen en kunnen allen met een negatieve test naar binnen. Zo'n test doen kan op verschillende vooraf bepaalde locaties, waaronder in de snelteststraat aan de Hilversumse Franciscusweg.