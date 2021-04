Petitie autovrij Kerkplein aangeboden aan de gemeenteraad

De petitie van de horecaondernemers op het Kerkplein in Hoorn, waarin zij oproepen voor een autovrij plein, wordt vanavond behandeld in de gemeenteraad. De reden van de petitie is dat het autoverkeer voor onveilige situaties zou zorgen voor voetgangers, terrasgangers en fietsen. Bovendien brengt het onrust met zich mee die impact heeft op de sfeer op het terras en het plein.

Ondernemers in Hoorn willen autovrij Kerkplein: "Na winkeltijden en in het weekend"

Ondernemers in Hoorn willen autovrij Kerkplein: "Na winkeltijden en in het weekend"

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina WEEFF. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]