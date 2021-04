Fors meer huizen verkocht in eerste kwartaal, gemiddelde verkoopprijs ook gestegen

Het aantal door MVA-makelaars verkochte woningen in Amsterdam is in het eerste kwartaal van dit jaar met maar liefst 32 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden.

Dat laat de Makelaarsvereniging Amsterdam vanochtend weten. De stijging komt onder meer door de wijziging in de overdrachtsbelasting. Kopers die jonger zijn dan 35 hoeven die belasting sinds januari niet meer te betalen. Sinds april geldt dat alleen voor huizen onder de vier ton. Ook in omliggende gemeentes steeg het aantal verkochte woningen het afgelopen jaar flink.

Appartementen

"Logischerwijs zijn het voornamelijk appartementen die verkocht worden in Amsterdam", laat de MVA weten. "Daarnaast is ook een stijging te zien in het aantal verkochte hoekwoningen. In alle stadsdelen van Amsterdam stijgt het aantal verkochte woningen vergeleken met een jaar eerder." Opvallend is dat het aantal verkochte woningen in het centrum met maar liefst 67 procent steeg ten opzichte van een jaar geleden.

De gemiddelde verkoopprijs in de hele stad was 519.713 euro. Dat is ten opzichte van een jaar terug een stijging van 8 procent en ten opzichte van het vorige kwartaal een stijging van 4 procent.

Verkoopprijs

In het centrum was de gemiddelde verkoopprijs met 718.000 euro het hoogst. In stadsdeel Zuid is de gemiddelde verkoopprijs het afgelopen kwartaal nu ook hoger dan 700.000 euro geworden.

De gemiddelde prijs per vierkante meter was het afgelopen kwartaal 6117 euro. Dat is 11 procent meer dan een jaar geleden en 3 procent meer dan het kwartaal ervoor. Gemiddeld stonden woningen 29 dagen te koop. Dat is ongeveer hetzelfde als het afgelopen jaar.