De Peiling: Ik ben tevreden over mijn financiële situatie

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het inkomen van Nederlanders de afgelopen 50 jaar is verdubbeld. Is de welvaart goed verdeeld? Ben jij er financieel op vooruit gegaan in de loop der jaren?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gekeken naar het jaarlijkse beschikbare inkomen. Dit is het inkomen dat wordt gebruikt voor het betalen van woonlasten, boodschappen, maar ook voor uitjes was. In 1969 konden Nederlanders gemiddeld 10.300 euro per jaar uitgeven. De afgelopen 50 jaar is dit gestegen naar 21.900 per jaar.

De afgelopen 50 jaar is het beschikbare inkomen niet alleen maar gestegen. Tussen 2001 en 2008 stagneerde het inkomen door hogere belastingen en premies. Door de gevolgen van de economische crisis nam na 2008 de groei van het inkomen amper toe. Sinds 2013 stijgt het inkomen weer.

Stijging ondanks corona

De inkomens van de huishoudens bleven in 2020, ondanks de coronacrisis, doorgroeien. Dit kwam mede door de stijging van de cao-lonen met 3 procent. Vorig jaar daalde wel het aantal banen en het gewerkte aantal uren. Maar deze daling werd door de steunmaatregelen van de overheid opgevangen.

Hogere lasten

Die verdubbeling van het beschikbare inkomen zegt natuurlijk niet alles. Ons leven nu en waar we ons geld aan uitgeven zien er heel anders uit dan in 1969. De zorgkosten zijn hoger geworden, de woonlasten zijn gestegen, de vaste lasten zijn verveelvoudigd. Dus of we daadwerkelijk rijker zijn geworden met z'n allen is maar zeer de vraag.

De afgelopen jaren is het aantal miljonairs sterk toegenomen, maar het aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselbank ook. Je kan je afvragen of de welvaart wel goed verdeeld is. En geldt die stijging in welvaart ook voor jou? Of moet je de eindjes aan elkaar knopen? Kom je altijd prima rond of soms net iets te kort aan het eind van de maand?