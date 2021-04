Documentaire over de Yab Yum: "De kogelgaten zitten daar"

Oud-bordeel Yab Yum op het Singel in Amsterdam blijkt van binnen nog niet veel te zijn veranderd. Voor het AT5-programma De Straten van Amsterdam werd de deur even geopend.

Dertien jaar geleden moest de exclusieve seksclub dicht, nadat Yab Yum was overgenomen door criminelen. Anna van 't Hek besloot er een documentaire over te maken. "Ik ben een Amsterdammer en had in mijn hele leven al zoveel verhalen over die plek gehoord."

Oud-sekswerker Metje Blaak wilde in de jaren 80 in de seksclub werken. "Ik werkte op de Wallen en zei dat ik graag in de Yab Yum wilde werken. En ze zeiden, dat lukt niet. Je moet Frans kunnen en Engels. Je moet heel hoog opgeleid zijn. En super mooi, dat ben je ook niet dus je komt daar nooit terecht." Maar uiteindelijk lukte het haar toch.

Dat er criminelen binnen zijn geweest is ook aan het plafond te zien. "De kogelgaten zitten daar", zegt Van 't Hek. Hoe het ooit mis heeft kunnen gaan met het bordeel blijft de vraag. "Ik heb het bewust niet naar boven gekregen, omdat ik geen slapende honden wakker wil maken."

De documentaire van Van 't Hek is op 19 april om 20.30 uur op NPO 2 te zien.

Kijk de hele uitzending van De Straten van Amsterdam hier op AT5.